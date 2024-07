Publicado hace 1 hora por Charles_Dexter_Ward a lavanguardia.com

Una investigación recupera la vida de los 'trabajadores silenciosos' que participaron en la exploración de la antigua ciudad la década de 1930. Todas las grandes excavaciones deben sus resultados a estas personas que no son reconocidas, no se les ha dado el mérito que les corresponde. Simplemente no se mencionan