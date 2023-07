Heraldos de la muerte: la curiosa tradición funeraria de la Región de Murcia

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a eldiario.es

Coches con megafonía anuncian por las calles las defunciones de vecinos. “En otros sitios tocan las campanas” explica Manuela y, mientras se ríe, hace una petición: “Que no me lo pongan cuando muera. Qué vergüenza, calla, calla". Muchos de estos pregones mortuorios vienen cubiertos por las compañías de seguros, que incluyen este tipo de servicios; si no lo tienes asegurado, el coste de la megafonía oscila entre los 75 y los 120 euros por salida, que lleva de dos a tres horas.