Publicado hace 9 horas por JosAndres a elconfidencial.com

El problema con la palabra España es que igual que Francia, Alemania e Italia no existía como país unificado, tampoco desde una monarquía unificada, porque tenemos el reino de Castilla y el reino de Aragón. ¿Una conciencia de los españoles? No necesariamente, no. Porque tampoco los ingleses son ingleses. Ni mucho menos los franceses. Un español es un europeo. Y con poca distinción. En cambio, una vez entras en otros aspectos, sobre todo en aspectos políticos, un español es de otra manera, de otro territorio y tiene además otras dos realidades.