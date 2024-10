He visto el interior de demasiados niños muertos (inglés)

Publicado hace 35 minutos por cocolisto a caitlinjohnstone.com.au

He visto el interior de demasiados niños muertos para tener paciencia con la política del status quo o el incrementalismo centrista. He visto el interior de demasiados niños muertos para importarles a quién elijan los estadounidenses en noviembre. He visto el interior de demasiados niños muertos para tomar en serio la idea de que votar por los demócratas es cualquier tipo de “reducción de daños”. He visto el interior de demasiados niños muertos para perdonar a Israel y sus aliados occidentales????