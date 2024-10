Publicado hace 21 minutos por oghaio a diariodeburgos.es

Es una de esas frases letales de Frank Zappa: «la mayoría del periodismo de rock consiste en gente que no sabe escribir entrevistando a gente que no sabe hablar para gente que no sabe leer». Brutal ¿verdad? Pero eviten tomárselo al pie de la letra: el Tío Frank era elocuente pero no necesariamente consecuente en sus actos. No teman: dejamos la desmitificación de Zappa para mejor ocasión. Confieso que, cuando comencé a escribir sobre música, rechazaba realizar entrevistas: me barruntaba que se hacían demasiadas y se profundizaba poco.