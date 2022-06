H.P. Lovecraft: de los dioses primigenios al olimpo del terror

Publicado hace 1 hora por blodhemn a epe.es

Se publica en España el primer volumen de la biografía que T.S. Joshi dedicó al maestro del miedo literario. Un acontecimiento para su legión de seguidores y para todos los amantes del género."Lovecraft quiso crear unos nuevos monstruos y localizaciones que no estuvieran basados en ideas anticuadas ni en la tradición cristiana que, como ateo, rechazaba""Lovecraft ha tenido una influencia sustancial en escritores como Fritz Leiber, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick e incluso en escritores que no trabajan el género del terror o la ciencia ficción"