Guía para no caer en la trampa de los 'opinólogos'

'Esto no lo verás en los Telediarios'. Hay mensajes que se lanzan para captar nuestra atención instantánea. Son aquellos que van directos a por nuestra emoción. Influencers, tertulianos, tiktokers y tuiteros famosos basan su éxito en la contundencia y la expresión tajante. No necesitan argumentar o aportar fuentes que verifican sus afirmaciones, pues entonces se complicarían sus reflexiones. Y no se propagarían con el fervor de la excitación. Como consecuencia, la especulación corre por los caminos: es fácil, impacta y no genera indiferencia.