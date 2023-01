Publicado hace 48 minutos por ccguy a labrujulaverde.com

«Nuestros predecesores no merecieron este favor de Dios, ya que no sólo no se les permitió liberar África, sino que incluso vieron la propia Roma capturada por los vándalos y todas las insignias imperiales llevadas de allí a África. Ahora, sin embargo, Dios, en su misericordia, no sólo ha entregado a nuestras manos África y todas sus provincias, sino también las insignias imperiales, que, habiendo sido arrebatadas en la conquista de Roma, Él nos ha restituido.