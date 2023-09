Green Day celebra los 30 años de 'Dookie'. El LP que resucitó el Punk rock en EEUU abrió en 1994 el camino a la nueva escena. el disco que le cambió el nombre al punk

Publicado hace 1 hora por alesay a alicanteplaza.es

Cada vez que llega el mes de septiembre Green Day es noticia porque su líder se convierte en un meme que inunda las redes mientras la gente pide que la despierten cuando termine el mes, en alusión a 'Wake me up when september ends'. Este septiembre, sin embargo, la banda de Berkeley ha saltado a los medios porque acaba de anunciar una reedición de 'Dookie', el disco que los catapultó al estrellato, con material inédito para celebrar su trigésimo aniversario.