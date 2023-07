Gracias a mis profesaurios

Publicado hace 24 minutos por doyou a pizarraytiza.com

Quiero homenajear a aquellos profesores que alguna vez me mandaron a septiembre porque me había rascado el bolo en su asignatura durante el curso escolar. Me quedó suficientemente clarinete que, si uno no se esfuerza, no se consiguen los objetivos y, cada vez que vi la amenaza de la repetición, me puse las pilas “ipso facto”. La bondad no está reñida con la exigencia (tan denostada hoy); a esos que me exigieron les debo mi capacidad (mayor o menor) de esfuerzo, de saber ver las cosas a medio plazo, de conocer que los frutos requieren constancia