Filogenia de un cuento

Publicado hace 1 hora por Milhaud a culturacientifica.com

Gracias a las técnicas de genética molecular y mediante la aplicación de sofisticados análisis matemáticos, es posible trazar la trayectoria que han seguido los linajes de organismos en el pasado (...) una lógica similar se puede utilizar cuando, en vez de organismos, se desea analizar la historia de un elemento cultural, como un cuento, por ejemplo, si se dispone de rasgos cuya presencia o ausencia se puede establecer en sus diferentes versiones actuales (...) Eso es, precisamente, lo que hicieron con el cuento The Spinning-Woman by the Spring