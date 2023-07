La fascinante película que mereció el éxito de 'Matrix', casi nadie la vio en su día pero se ha convertido en una joya de culto del cine de ciencia ficción

Publicado hace 5 minutos por ccguy a espinof.com

'Dark City' (1998) fue un fracaso debido a que su distribuidora, New Line, no supo cómo venderla. ¿Es ciencia ficción? ¿Es cine negro? ¿Se trata de un pastiche de multitud de cosas? Sea como fuere, lo cierto es que el film de Alex Proyas no lo vio casi nadie —aún recuerdo en el momento de su estreno los cuatro matados que estábamos en la sala, mientras yo me sorprendía por no ver a casi nadie en la nueva película del director de la admirada 'El cuervo' ('The Crow', 1994)—. Sin embargo, al año siguiente todo el mundo alucinó con 'The Matrix'.