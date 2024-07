Publicado hace 3 horas por ccguy a curistoria.com

Leí hace unos días en algún lugar, no recuerdo dónde, que se fabricaron más aviones de guerra en la Segunda Guerra Mundial que comerciales en toda la historia. Me llamó la atención el dato y he decidido echarle un vistazo a los datos para ver si tenía sentido o si era cierto. No es más que un análisis somero de algunos números con el objetivo de responder a esa pregunta o confirmar la afirmación.