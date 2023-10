Publicado hace 44 minutos por B... a juliamartipsicologa.com

Quise embarcarme en esta aventura después de enamorarme de la psicología clínica haciendo prácticas de máster en un hospital público. Decidí de un día al otro que quería hacer el PIR, así que me apunté al curso de Agosto de la Academia Persever. Ese verano trabajaba en El Corte Inglés y me era imposible llegar al temario programado de la semana y mucho menos resumirlo. Además, en Septiembre me iba de viaje a Costa Rica ya que lo tenía planeado desde hacia muchos meses. “Iré a probar”, pensé. Esa fue la convocatoria del 2014, y quedé la 1109.