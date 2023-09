Eva Amaral: "Toda la montaña de odio que he recibido me da la razón"

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a cadenaser.com

"Que subiera un policía a detener el concierto de Rocío Sanz y que recibiera todos esos comentarios fue determinante. Me dio la sensación de que se sentía sola en esa lucha suya y que el mundo de la música no estaba reaccionando con ella. Poner un tuit no era suficiente. Lo volvería a hacer, no me arrepiento, Fue la liberación más grande que ha sentido jamás ".