Parece que va a ser una comedia sobre papás modernos y ecológicos, pero está muy lejos de dirigirse hacia ese tipo de parodia. ‘Esto no es Suecia’ es un retrato de las consecuencias de esforzarnos por ser lo que no somos, todo con el objetivo torturador de la validación externa. La serie, coproducción de TVE y TV3, no es nada complaciente con el espectador y eso no es fácil de encontrar, menos en España