Este año se publicará una nueva antología de Terry Pratchett

[...] según anuncia The Guardian a finales de año verá la luz una nueva antología que nos traerá una recopilación de 20 relatos 'inéditos' de Pratchett. Se trata de un puñado de historias cortas que el autor escribió a comienzos de su carrera y publicadas originalmente con seudónimo. Bajo el título de "A Stroke of the Pen: The Lost Stories" la editorial Transworld reunirá por primera vez esta veintena de historias cortas de fantasía escritas en las décadas de 1970 y 1980.