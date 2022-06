¿Es Dios imposible? (ENG)

Publicado hace 56 minutos por B... a fakenous.net

Como sabéis, Dios en la tradición occidental suele entenderse como un ser que i) es todopoderoso, ii) es omnisciente, iii) es completamente bueno (perfectamente bueno/máximamente bueno), y iv) creó el universo. Aquí hay algunas razones para pensar que tal ser es metafísicamente imposible. 1. ¿Podría Dios hacer una piedra tan pesada que no pudiera levantarla? Si no, entonces no es todopoderoso, ya que acabamos de encontrar algo que no puede hacer. Pero si es así, tampoco es poderoso, ya que hay algo más que no puede hacer, a saber, levantar