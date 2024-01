Publicado hace 1 hora por andran a es.wired.com

Cuando en 2013 se estrenó la película Her (Ella), de Spike Jonze, sobre un hombre solitario que se enamora de un sistema operativo artificialmente inteligente, recibió muchos halagos, de acuerdo con Metacritic. Viéndola hoy, las cualidades que los críticos celebraron en su momento siguen ahí pues es una historia agradable y melancólica, cursi aunque no demasiado, pero hay algo más que llama la atención. A pesar de que está ambientada en un futuro cercano, Her capta el “tecnooptimismo” de la era Obama mejor que ninguna otra película.