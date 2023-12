Entrevista a Meho Kodro

Publicado hace 1 hora por remontanim a sport.jotdown.es

«Balcanes es multicultural y multiétnico, la gente cree que eso es propenso a conflictos, yo he vivido todo ese multi en carne propia, pero para mí siempre ha sido una diferencia positiva, hasta que nos lo vendieron como algo negativo. Yo, ahora mismo, cuando hablo de ir a casa me refiero a San Sebastián. Para mí es más casa que Mostar, porque la casa donde yo he nacido, donde he vivido, ya no existe»