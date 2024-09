Publicado hace 31 minutos por blodhemn a elconfidencial.com

Susana Martínez-Conde es una de las neurocientíficas más reputadas del mundo en el ámbito de la atención humana. Participará en el Hay Festival de Segovia este mes. Autora de varios libros, entre ellos el bestseller de su sector, Sleight of Mind, coescrito con S. Macknik y S. Blackeslee que aborda, en parte a través de las técnicas de los magos, cómo nos engaña nuestra mente. "Nuestro cerebro no reconstruye la realidad, nuestro cerebro genera una simulación"."La mente nos engaña porque no le queda más remedio y porque es lo mejor para nosotros"