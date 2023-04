La enorme fábrica romana de púrpura escondida bajo las dunas en el Cabo de Gata

Publicado hace 1 hora por doyou a novaciencia.es

El complejo que se encuentra medio enterrado era una factoría de tinte púrpura, uno de los productos más lujosos durante el Imperio Romano, que se producía con moluscos. Pero no solamente eso, sino que no se trataba de una planta de producción de púrpura cualquiera, porque tuvo una actividad por encima de la media de las que se han encontrado en el litoral de la Península Ibérica, y su estructura era diferente. Este enclave no solamente estaba dedicado a producir el tinte, sino que también se manufacturaban productos con él.