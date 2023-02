El efecto Coolidge o la teoría sexual de los 100 polvos

Publicado hace 1 hora por NubisMusic a esquire.com

La teoría se llama el efecto Coolidge y prueba que tener sexo con parejas nuevas aviva el deseo. O lo que es lo mismo: cada coito con la misma pareja produce en los hombres cada vez menos placer. Si piensas que te estamos dando la coartada científica para tus tendencias infieles… has acertado. (Y no, no trabajamos para Tinder).