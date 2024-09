Publicado hace 1 hora por Elnuberu a infobae.com

Repetir mil veces una mentira no hace que se convierta en verdad y afirmar que la educación española “es peor ahora que antes” es no querer ver la realidad, al menos no de forma objetiva. Ese “antes” al que hacen referencia muchas voces, procedentes desde el Congreso de los Diputados hasta las terrazas en los bares, no es idílico. Y aunque el “ahora” tampoco es perfecto, ni mucho menos, estas y muchas otras afirmaciones que se lanzan al aire y pertenecen al imaginario colectivo han sido recogidas y refutadas con datos por Daniel Turienzo.