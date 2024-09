Publicado hace 1 hora por doyou a cronicaglobal.elespanol.com

"Lo que está logrando esta implantación masiva es que los alumnos no estén preparados, no tengan un nivel básico y suficiente de conocimientos e incluso que tengan deficiencias severas". El aprendizaje por proyectos ofrece peores resultados entre los alumnos más desprotegidos. No existen pruebas “suficientes, fehacientes ni definitivas ” de que los proyectos mejoren el aprendizaje. Y, en cambio, sí se precian evidencias de que lo puede haber empeorado. El ABP “tiene una propaganda muy grande”.