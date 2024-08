Publicado hace 2 horas por celyo a bbc.com

"Puede que haya algo mal conmigo", le dijo una paciente a la psicóloga Deborah Luepnitz. "Cuando no hay un hombre en mi vida, me siento vacía e indigna de ser amada, y casi no disfruto de nada. Cuando me acerco a un hombre, me siento asfixiada (...)". A Luepnitz, quien relata esta experiencia en "Los erizos de Schpenhauer: la intimidad y sus dilemas", se le ocurrió contarle la parábola que inspiró el nombre de su libro. Y esa paciente -como otros más que acudieron a ella con problemas similares- la halló "reconfortante".