Publicado hace 49 minutos por ccguy a espinof.com

Pese a no creer necesariamente en las supersticiones, el equipo de 'La profecía' se lo pensó dos veces antes de comenzar la producción, con uno de los ejecutivos de marketing, Bob Munger, advirtiendo de que "el diablo no quiere que filmemos esa película", pese a que él mismo había propuesto hacerla en primer lugar.Contando la historia del nacimiento del Anticristo, la película no se alejó en ningún momento de su carácter controvertido y blasfemo.