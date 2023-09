El día que la selección española sacó la basura de Las Rozas

Publicado hace 1 hora por mogukceri a sport.jotdown.es

«Las jugadoras de España han ganado más que un partido y que aquella copa. Han sacado la basura de Las Rozas. Si no van a darles las gracias, al menos cállense la boca. La parte que no entendéis es la de que las futbolistas profesionales necesitan a directivos profesionales, no los que os regalaban entradas, os invitaban a cenar, os llevaban de putas y os facilitaban entrevistas y exclusivas»