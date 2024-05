Publicado hace 49 minutos por ccguy a bbc.com

El presentador empezó la entrevista sin rodeos: "¿Cómo hace para producir un bigote tan maravilloso?" Dalí comenzó respondiendo que al principio usaba un producto natural: una fruta. Específicamente dátiles. "Al finalizar la comida, no me limpiaba los dedos y me ponía un poco en mi bigote y así quedaba (firme) toda la tarde. Era muy eficiente", explicó.