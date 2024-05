Publicado hace 20 minutos por Pilar_F.C. a lavanguardia.com

“Nos encontramos en el infierno”, dijo David Grossman el pasado 16 de mayo en una larga entrevista televisiva con la CNN. “No podemos justificar lo que hizo Hamas el 7 de octubre, pero tenemos que entender que si los palestinos no tienen un hogar en su país, no habrá paz entre nosotros y ellos; si ellos no tienen un hogar, nosotros tampoco lo tendremos”. Porque los israelíes viven, añadió, “no en un hogar, sino en una fortaleza, que no era tan eficiente como creíamos”.