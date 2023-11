Publicado hace 18 minutos por zanguangaco a 20minutos.es

El director confiesa que lleva 20 años sin reencontrarse con Tyler Durden y su Club de la Lucha. Pese a que el escritor Chuck Palahniuk y el propio Fincher concibieron el personaje de Tyler Durden (Brad Pitt) como una sátira de la masculinidad tóxica, El club de la lucha ha sido adoptada como emblema por ciertos sectores de la llamada 'alt right' y otros grupos reaccionarios. Al cineasta, eso no le hace ninguna gracia, y lo despacha de primeras con su habitual mala uva: "Yo no soy responsable de cómo la gente interpreta las cosas", declara.