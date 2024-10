Cultura de equipo: no hablar de quien no está

Publicado hace 23 minutos por Cuchipanda a leanmind.es

La cultura es lo que hacemos y lo que decimos. Nuestro estilo de comunicación marca nuestra cultura. Para que exista una cultura de respeto, de confianza y de crecimiento, debemos convertir en axioma, lo siguiente: no mencionar a personas en una conversación, si ellas no están delante o no tienen la capacidad de responder por sí mismas.