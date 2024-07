Publicado hace 7 minutos por Grahml a xataka.com

El dinero que ganas en YouTube lo haces a través de los anunciantes que puedas incorporar a tus vídeos, no te lo paga YouTube directamente, y las cantidades dependen de varios factores. Primero, empezaremos diciéndote cuáles son estos factores, y luego te hablaremos de los beneficios. Aquí, solo decirte que aunque muchos pensamos que YouTube puede pagar por vídeo visto, no es así. Realmente se te paga por los anuncios vistos, no por los vídeos, y también hay otras cosas a tener en cuenta.