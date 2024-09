Publicado hace 48 minutos por oghaio a publico.es

“La mayor bronca que he tenido en mi vida con un director de medios de comunicación la tuve con Pedro J. en su despacho de El Mundo en la calle Pradillo [...]. Me preguntó nada más entrar: Carlos, ¿sabes quién es el ser más gilipollas que ha existido? Y yo le contesté: Anda que no hay candidatos, cada uno tenemos los nuestros…”