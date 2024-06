Cecilia y el Gipsy rock

Publicado hace 1 hora por ElCuñadoDelHacker a eldiario.es

En un primer momento, el disco de marras no iba a llamarse Cecilia 2, sino Me quedaré soltera. Toda una declaración de principios para un álbum cuya cubierta se pensó con una foto donde Cecilia apareciese embarazada. Una imagen tan políticamente incorrecta para aquellos tiempos de gris marengo que, al final, no pudo ser. El año 73 terminó por los aires; el que fuera Presidente del Gobierno de España, y anticomunista enfermizo, murió asesinado en su coche: un Dodge que voló más de 30 metros antes de aterrizar en el balcón de un edificio cercano.