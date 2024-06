Carta a Guy Debord [HEM]

Publicado hace 18 minutos por FatherKarras a elviejotopo.com

Amigo mío: No fue agradable saber que,en la húmeda noche del último día de noviembre, decidiste quitarte la vida. Tampoco fue una sorpresa –nunca ocultaste la náusea que esta absurda sociedad contemporánea te provocaba.Nunca fuiste desmentido. Ni los otros, ni la historia, te han negado jamás la razón. Te han ocultado, eso sí.Tus libros no se ven en las universidades, no se habla de ellos. Pero al citar tu nombre,¡oh sí!,entonces tirios y troyanos alaban tu lucidez y asienten con cara de circunstancias.Tus análisis son implacables,pero certeros