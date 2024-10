Publicado hace 51 minutos por Charles_Dexter_Ward a publico.es

La cantante, de 37 años, ha cancelado su próximo concierto y deja su gira en el aire tras decidir parar ante una industria musical que se ha convertido "en un entramado sumamente complejo y completamente atravesado por el capital". "Sumarle a crear música la obligación de producir 'contenido' para simplemente existir entre tanto ruido se ha convertido en una odisea que, lejos de estimularme y/o motivarme, me deprime, me angustia y me ha alejado de la música, que una vez fue el centro de todo esto", ha explicado Boza.