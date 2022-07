Canal Plus se apagó, pero todos quieren ser ahora Canal Plus

Publicado hace 1 hora por NoRes a 20minutos.es

En 1990 creíamos que la televisión era gratis. Y, de repente, irrumpió un tal Canal Plus que o pagabas para verlo o la pantalla se llenaba de interferencias. Había que explicárselo a la sociedad. Nada de discursos, directamente se decidió componer un particular rap para un spot protagonizado por un impresionante elenco de personalidades de la vida pública. Casi no faltaba nadie: desde Rocío Jurado a Fernando Savater, pasando por Leticia Sabater, Las Virtudes, Bibiana Fernández, El Fary, Antonio Resines, Nacho Duato, Ramón Mendoza, Alfredo Krau