No se trataba de una mujer cualquiera sino de sangre real, lo que influyó en que no fuera condenada a muerte por su impostura, tal como era preceptivo, junto con el hecho de ser madre, hermana e hija de campeones olímpicos. Había nacido en torno al 396 a.C. en Yáliso, siendo su padre el rey Diágoras y sus abuelos Damágenes y Aristómenes de Mesenia. Diágoras no sólo era el monarca sino también multicampeón en los cuatro grandes juegos deportivos panhelénicos de la Antigüedad, a saber, los Olímpicos, los Nemeos, los Ístmicos y los Píticos.