Publicado hace 18 minutos por tremebundo a abc.es

«Cuando me di cuenta de que es posible que nunca volvamos a hacer una gira debido a la pandemia, saqué todos los recibos y posavasos de los bolsillos de mi abrigo en los que había garabateado ideas de canciones, los armé en mi portátil y escribí un álbum». Con esta sencillez describe la superestrella del pop-rock Bryan Adams la creación de 'So happy it hurts', un título que le saca la lengua al sentir de los tiempos y que ve la luz en cuatros formatos: CD estándar, CD de lujo con cubierta lenticular y libro de tapa dura y vinilo.