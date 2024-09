Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a rockfm.fm

Brian May ha revelado que hace una semana sufrió un pequeño derrame cerebral le hizo perder el control de uno de sus brazos "fue un poco aterrador" dice May que afirma que no quiso hacer público lo sucedido para no preocupar a sus seguidores. "Estoy bien y hago lo que me dicen, que es básicamente nada. Estoy castigado, no se me permite salir, conducir, subirme a un avión, no se me permite elevar demasiado el ritmo cardíaco... pero estoy bien". “La buena noticia”, dice el guitarrista “es que aún puedo tocar la guitarra”.