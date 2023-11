Publicado hace 40 minutos por Radion a elconfidencial.com

Los ultraortodoxos (haredíes), dedicados casi enteramente a estudiar la torá (ellos) y la crianza de los hijos (ellas), son hoy el 13% de la población, algo más de un millón de personas, y crecen más que nadie, un 4% al año (tasa cercana a 7 hijos por mujer). El problema no es que los niños estudien la torá, sino que no estudian nada más. Los haredíes no son demócratas. Tampoco ese otro millón largo que se definen como "religiosos" (dati). Los 3,5 millones de laicos (hiloni), son los que mantienen a Israel, de momento y mal que bien, demócrata.