“Hay que hablar más de composición corporal, no hay una relación directa entre el peso y el rendimiento”, explica. La necesidad de mayor resistencia, fuerza o agilidad genera diferencias corporales entre deportes, no siendo deseado el mismo cuerpo en gimnasia que en atletismo, o necesitando más masa muscular en una prueba de velocidad que en la maratón. “A Michael Phelps su gran altura y unos brazos largos le ayudaron a ser un gran nadador, pero no destacaría en atletismo”