Pese a llevar más de 60 años viajando a través del espacio y el tiempo a la vez que rompe normas sobre el género o la sexualidad, todavía hay personas que no entienden que la serie de Doctor Who va más allá de su pequeña visión del mundo que, además, les lleva a quejarse a la cadena BBC, donde se emite originalmente la serie. Ni la cadena británica ni el creador de la serie tienen intención de no continuar añadiendo personajes diversos a Doctor Who. Teniendo en cuenta que el capítulo de Doctor Who fue visto por más de 7,6 millones de personas..