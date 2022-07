La bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, posible origen de la de Estados Unidos

Publicado hace 52 minutos por ccguy a labrujulaverde.com

The Star-Spangled Banner o The Stars and Stripes son algunos de los nombres que dan en EEUU a su bandera, en alusión a las barras y estrellas de su diseño. Para ser exactos, tiene siete bandas rojas y seis blancas alternadas que representan las Trece Colonias, más un rectángulo azul en el cantón superior izquierdo tachonado con cincuenta pequeñas estrellas blancas de cinco puntas, una por cada estado actual. Ahora bien ¿por qué el campo azul y cuál es la causa de toda esa disposición? Lo cierto es que no hay respuesta única (...)