Publicado hace 1 hora por fareway a catalunyapress.es

Los rockeros Fall Out Boy han realizado una impresión especial en vinilo para lograr la "máxima fidelidad emocional", según ha publicado Euronews Culture. Así, han dado un nuevo significado al término 'música emo' con el lanzamiento de una nueva versión en vinilo de su reciente álbum 'So Much (For) Stardust'. Para llegar la máxima emoción, el vinilo lanzado contiene lágrimas humanas reales. Los discos de Crynyl™ se hicieron con lágrimas humanas reales para lograr la "máxima fidelidad emocional"