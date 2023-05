Ballesteros: «La llegada de Tebas a LaLiga es una de las cosas más nefastas que le han ocurrido al fútbol español»

Publicado hace 27 minutos por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

«Antonio Calpe, que en paz descanse, estaba junto a Juan Muñoz en la secretaría técnica del club. Toni me contó que le habían enviado a Argentina a ver a un chiquillo que decían que lo hacía muy bien: un tal Messi. Y el pobre, al volver, hizo un informe que decía: «Enano y cabezón», y que no llegaría a la élite (risas). El pobre Antonio me decía: «Yo la cagué dos veces como ojeador: con Messi, y luego contigo, porque yo decía que eras muy tropellot. Que físicamente ibas bien, pero que con balón…»