alpoma.net

El ferrocarril del monte Lowe fue un pintoresco ferrocarril de montaña construido en el área de Los Ángeles, cerca de Pasadena, Estados Unidos. Fue diseñado como atracción turística en Echo Mountain y el monte Lowe, al norte de Los Ángeles. Fundado por el industrial e inventor Thaddeus S. C. Lowe a través de la empresa Pasadena and Mt. Wilson Railroad Co., el ferrocarril funcionó desde 1893 hasta su abandono en 1938. Fue el único ferrocarril panorámico de montaña construido en Estados Unidos que utilizó tracción eléctrica (...)