Arcadi Oliveres: "Tengo miedo, pero estoy más feliz que nunca"

Hace tres semanas le diagnosticaron un cáncer en fase terminal - "Poca gente tiene la oportunidad de decir adiós a la vida como yo" - "Hablo con Dios, pero no más que los demás días de mi vida" - "Nunca pierdan la esperanza" - "¡Por supuesto que fui a votar, el domingo! La CUP, voté" - "Yo, no, pero todos vosotros veréis la República" - "A mí lo que más me enfada es que tenemos un mundo donde la gente podría vivir con dignidad, pero lo vamos destruyendo todos los días" - Hoy en Islandia hemos escuchado a Arcadi. El economista y activista...