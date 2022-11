¿Por qué algunas personas nunca admiten que se equivocan?

Publicado hace 15 minutos por Noctuar a social.psicopedia.net

Todos cometemos errores. No somos infalibles. Y los cometemos más a menudo de lo que nos gustaría reconocer. Algunos errores son pequeños e intrascendentes. Otros son más importantes. Y otros errores marcan puntos de inflexión en nuestra vida. A nadie le gusta equivocarse. No lo hacemos a propósito. De hecho, solemos vivir los errores como experiencias emocionales desagradables. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es el error sino cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos.